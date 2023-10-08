Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Tiktok Shop Tutup hingga Kesedihan Para Pedagang

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |03:31 WIB
4 Fakta Tiktok Shop Tutup hingga Kesedihan Para Pedagang
TikTok Shop resmi ditutup (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - TikTok Shop resmi ditutup pada 4 Oktober 2023. Sejumlah pedagang merasa sedih atas ditutupnya layanan social commerce TikTok tersebut.

Menjelang ditutupnya TikTok Shop pada 17.00 WIB, mayoritas pedagang mengungkapkan kesedihannya hingga ada yang meneteskan air mata.

Berikut ini Okezone merangkum beberapa fakta TikTok Shop berakhir hingga kesedihan para pedagang, Minggu (8/10/2023).

1. Pedagang Kecewa

TikTok Shop tutup mulai 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB. Penutupan layanan social commerce TikTok tersebut membuat pedagang online di Mojokerto kecewa.

Salah satu pedagang di TikTok Shop Agra Risyaf mengaku kecewa dan sedih karena TikTok Shop harus ditutup pada 4 Oktober 2023. Bahkan kekecewaannya terlihat dari raut wajah Agra saat live terakhir hari ini.

“Ini live di TikTok Shop untuk terakhir kalinya sebelum aplikasi TikTok Shop resmi di tutup pemerintah per 4 Oktober Tahun 2023,” katanya.

2. Pedagang Menangis

Mayoritas pedagang di TikTok Shop menangis pada detik-detik penutupan layanan social commerce tersebut. Hal ini setelah pemerintah memutuskan melarang TikTok melakukan transaksi jual beli beli barang secara online.

Menjelang pukul 17.00 WIB atau batas akhir TikTok Shop bertransaksi, hampir semua penjual mengungkapkan kesedihan, kekecewaan karena layanan ini harus ditutup. Bahkan ada yang sampai meneteskan air mata.

"Sampai ketemu lagi ya," kata salah satu penjual dengan wajah berkaca-kaca di akhir layanan TikTok Shop, pada 4 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
