HOME FINANCE HOT ISSUE

KTT AIS 2023 Hasilkan Komitmen Pendanaan Berkelanjutan

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |16:50 WIB
KTT AIS 2023 Hasilkan Komitmen Pendanaan Berkelanjutan
KTT AIS 2023 hasilkan pendanaan berkelanjutan. (Foto: Freepik)
A
A
A

BALI – Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) 2023 menghasilkan komitmen pendanaan berkelanjutan. KTT AIS mulai di gelar di Bali sejak 10-11 Oktober 2023.

Dalam Forum perdana yang dipimpin Presiden Jokowi ini, Indonesia telah menghasilkan sejumlah aksi konkret. Indonesia telah memberikan aksi nyata melalui pendanaan berkelanjutan forum negara-negara kepulauan.

“Komitmen pendanaannya dari 2022 sampai 2025,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi, Selasa (10/10/2023).

Dia menambahkan bahwa komitmen pendanaan dalam forum tersebut memang benar-benar baru datang dari Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat diikuti oleh negara atau organisasi internasional lainnya.

Selanjutnya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves itu melanjutkan bahwa pendanaan terhadap AIS Forum akan memberikan banyak dampak positif. Salah satunya adalah bagi kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan di Negara Pulau dan Kepulauan.

“Tentunya harapan kami menjadi sebuah terobosan bagi diplomasi ekonomi biru di tingkat global,” imbuhnya.

Sebelumnya, Indonesia telah mengenalkan aksi responsif dalam bentuk Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun dalam salah satu side events Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Bali. Dokumen ini merupakan bagian integral dari strategi untuk mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan potensi karbon biru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
