Pemerintah Izinkan Penggiling Padi Jual Beras Bulog, Partai Perindo Dukung Penuh

BANDUNG - Partai Perindo mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keputusannya dalam memberikan izin agar beras dari Bulog dijual secara komersial oleh penggiling padi.

Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan mengatakan, jika keputusan pemerintah itu merupakan langkah terbaik dalam menurukan harga beras maka dipastikan Partai Perindo akan sangat mendukung hal tersebut.

"Kami tentu sangat mendukung upaya pemerintah untuk menekan angka beras apalagi jika sanggup untuk menurunkan harga beras itu," ucap Yerry saat dihubungi, Selasa (10/10/2023).

"Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah itu juga tentu kami Partai Perindo dukung penuh salah satunya jika memang pemerintah melihat hal yang terbaik adalah mengizinkan para penggiling padi untuk menjual, mendistribusikan beras bulog, maka itu kan luar biasa sekali," tambahnya.

Yerry mengatakan, seharusnya keputusan tersebut dilakukan sejak dulu sehingga masyarakat khususnya para petani bisa mendapatkan banyak keuntungan dari perjualan beras tersebut.

"Bahkan kami komentarnya adalah kenapa tidak dari dulu saja seperti itu, supaya para petani padi itu kan semakin banyak mendapatkan manfaat atau keuntungan dari penjualan beras dan industri beras itu ya sehingga jangan hanya yang diuntungkan selalu korporasi, selalu pedagang perantara tentunya rakyat dan petani itu harus lebih diuntungkan," katanya.

Menurut Yerry, pemerintah mampu menjalankan komitmennya dalam menekan harga beras di tengah musim kemarau panjang dengan fenomena El Nino yang mengakibatkan petani tidak bisa menanam padi karena kekeringan.

Oleh karena itu, kata Yerry, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini patut mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat.

"Tindakan pemerintah, tindakan Presiden Jokowi yang sangat serius, komitmen, dan konsisten untuk menekan lajunya harga beras, ini patut diapresiasi tinggi oleh seluruh masyarakat," katanya.