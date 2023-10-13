Bos Tokopedia Jual Saham GOTO, Raup Rp26,2 Miliar

JAKARTA – Bos Tokopedia melepas saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Harga saham GOTO terus mengalami penurunan signifikan, setidaknya dalam lima hari terakhir.

Tekanan jual yang cukup tajam mendorong bos sekaligus pendiri Tokopedia, William Tanuwijaya ikut melakukan penjualan saham Seri A miliknya. Dalam keterangannya, William melego 332.220.000 lembar saham Seri A yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung. Jumlah ini setara 0,03% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Adapun harga penjualan rata-rata berada di level Rp78,89 per saham yang dilakukan dalam kurun waktu 9 sampai 13 Oktober 2023. Sehingga pria yang juga menjabat Komisaris GOTO ini mendapat dana segar Rp26,20 miliar.

"Tujuan dari transaksi adalah kebutuhan penting untuk pribadi," kata William, Jumat (13/10/2023).

Menyusul transaksi ini, William masih menggenggam 20,64 miliar lembar saham GOTO atau setara 1,72%. Secara rinci, jumlah saham Seri A William berkurang menjadi 8.06 miliar, dari semula 8,39 miliar, sedangkan Seri B tetap berada sebanyak 12,58 miliar lembar.