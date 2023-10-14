JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan masih menjalani pemulihan (recovery) di Singapura. Hal ini disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.
Dia memastikan Luhut masih dalam masa perawatan di Rumah Sakit (RS) di Singapura.
"Pak Luhut tentu dalam proses recovery, atau perawatan," ujar Erick saat ditemui wartawan di kawasan Djakarta Theater, Jumat (13/10/2023).
Erick berharap, Menko Luhut segera pulih dari sakitnya agar bisa kembali beraktivitas, terutama menjalankan tugasnya sebagai pejabat tinggi negara.
"Dan saya berharap Pak Luhut segera kembali (pulih)," ucapnya.
Perihal ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menko Marves Ad Interim, Erick mengaku hanya menjalankan tugas tersebut selama satu hingga dua minggu saja. Kendati begitu, dia tetap memaksimalkan tugas tersebut.