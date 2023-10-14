Erick Thohir Ungkap Kondisi Kesehatan Menko Luhut

Menko Luhut Sedang dalam Tahap Pemulihan di RS Singapura. (Foto: okezone.com/Marves)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan masih menjalani pemulihan (recovery) di Singapura. Hal ini disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Dia memastikan Luhut masih dalam masa perawatan di Rumah Sakit (RS) di Singapura.

BACA JUGA: 8 Fakta Menko Luhut Sakit Dirawat Dokter Kepresidenan hingga Tugasnya Digantikan Erick Thohir

"Pak Luhut tentu dalam proses recovery, atau perawatan," ujar Erick saat ditemui wartawan di kawasan Djakarta Theater, Jumat (13/10/2023).

Erick berharap, Menko Luhut segera pulih dari sakitnya agar bisa kembali beraktivitas, terutama menjalankan tugasnya sebagai pejabat tinggi negara.

"Dan saya berharap Pak Luhut segera kembali (pulih)," ucapnya.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Doakan Luhut Binsar Pandjaitan Diberi Kesembuhan

Perihal ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menko Marves Ad Interim, Erick mengaku hanya menjalankan tugas tersebut selama satu hingga dua minggu saja. Kendati begitu, dia tetap memaksimalkan tugas tersebut.