Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenko Marves Bubar, Begini Nasib 453 ASN Eks Anak Buah Luhut

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |21:09 WIB
Kemenko Marves Bubar, Begini Nasib 453 ASN Eks Anak Buah Luhut
Kemenko Marves Dibubarkan di Era Presiden Prabowo. (Foto: Okezone.com/Feby Novalius)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (KemenkoMarves) tidak lagi hadir dalam kabinet terbaru Presiden Prabowo Subianto. 453 aparatur sipil negara (ASN) yang pernah bekerja di bawah Menteri Koordinator Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, diputuskan pindah ke Kemenko lainnya.

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB), Rini Widyantini mengatakan, 453 ASN akan dimutasi sesuai dengan Kemenko lainnya. Rini menyebutkan, sebagian dari 453 ASN itu ada yang dipindahkan ke Kemenko Pangan, Kemenko Infrastruktur, atau Kemenko baru lainnya.

"Jadi seperti saya bilang, disesuaikan dengan fungsinya tadi, ada yang ikut juga ke pangan, kan di sana yang mengikuti pangan. Ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain, jadi kan kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," ujar Rini selepas menghadiri sidang Komisi II DPR RI, Senin (27/10/2024).

Guna memberikan penjelasan tambahan, Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto mengatakan 453 orang ASN itu akan dipindahkan sesuai funsgi kelembagaan yang baru.

"Jadi dia mengikuti apa yang dilakukan selama ini, sesuai tugas fungsi yang dia lakukan," ungkap Haryomo.

Haryomo menjelaskan, BKN pun sudah melakukan pemetaan melalui penetuan jumlah ASN di setiap Kementerian atau Lembaga Negara yang terbaru.

"Kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak, itu kita sudah punya semua. Dan nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi, dimana dia akan ditempatkan," terang Haryomo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158938/luhut_soal_ijasah-jKDe_large.jpg
Luhut Sebut Pembahasan soal Ijazah Tak Penting: Apa Kontribusimu Buat Negara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152380/luhut-utVO_large.jpg
Doa Khusus Luhut Usai Temui Jokowi: Semoga Tuhan Angkat Segala Penyakit Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127390/ketua_den_luhut-7urW_large.jpg
Luhut Minta Masyarakat Jaga Persatuan di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091626/ai-gantikan-manusia-luhut-khawatir-nasib-10-tahun-lagi-oVkzc8vu5k.png
AI Gantikan Manusia, Luhut Khawatir Nasib 10 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082404/iphone-16-dilarang-dijual-di-indonesia-begini-reaksi-luhut-SIo93NPxM1.jpg
iPhone 16 Dilarang Dijual di Indonesia, Begini Reaksi Luhut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement