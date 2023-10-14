Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jalur Arus Penumpang Berubah di Stasiun Manggarai, Simak Akses Alternatifnya

Heri Purnomo , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |09:20 WIB
Jalur Arus Penumpang Berubah di Stasiun Manggarai, Simak Akses Alternatifnya
Jalur Penumpang di Stasiun Manggarai Alami Perubahan. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Jalur penumpang di Stasiun Manggarai mulai berubah per hari ini. Pengguna kereta bandara dan kereta rel listrik (KRL) diharapkan memperhatikan arahan petugas yang ada di Stasiun Manggarai.

Pasalnya, mulai hari ini dilakukan pemindahan akses penumpang guna memperlancar tahap akhir pembangunan peron 1, 2, dan 3 serta area concourse lantai 1 sisi timur Stasiun Manggarai.

VP Public Relations KAI Joni Martinus menyampaikan, imbas adanya pemindahan, KAI menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna commuter line yang menggunakan Stasiun Manggarai sebagai stasiun keberangkatan, pemberhentian, ataupun transit.

Sebab, penyesuaian sementara alur pengguna ini merupakan bagian dari peningkatan layanan Stasiun Manggarai untuk jangka panjang.

Adapun ia menjelaskan bahwa Satker Prasarana Perkeretaapian Jakarta III akan menutup passenger crossing sisi selatan Stasiun Manggarai.

"Sebagai alternatif, akan dibuatkan akses perlintasan penumpang sementara di lantai dasar stasiun serta dioperasikan pula area concourse lantai 1. Akan kami siapkan juga akses lift menuju peron I,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/10/2023).

Joni mengatakan pengguna yang akan keluar atau masuk stasiun dari arah pintu Timur dapat melalui akses perlintasan penumpang sementara di lantai dasar Stasiun Manggarai dan menuju lantai 1 stasiun. Keselamatan pengguna di sisi Timur akan lebih terjaga untuk menuju ataupun dari arah peron jalur 6-7 atau peron jalur 8.

Sebelum melakukan pemindahan alur ini, KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan telah melakukan pengecekan bersama dan persiapan untuk akses baru tersebut.

