Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta TikTok Shop Bakal Buka Lagi hingga Dampak ke Kurir

Arfiah , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |06:10 WIB
5 Fakta TikTok Shop Bakal Buka Lagi hingga Dampak ke Kurir
TikTok Shop Bakal Buka Lagi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - TikTok Shop kembali menjadi sorotan publik karena direncanakan dibuka lagi. Penutupan TikTok Shop beberapa waktu lalu pun berimbas kepada para kurir.

Diketahui, TikTok Shop telah ditutup sejak 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB. Hal tersebut menimbulkan kesedihan para pedagang online.

Okezone telah merangkum lima fakta tentang TikTok Shop yang akan dibuka lagi hingga dampaknya terhadap kurir, Senin (16/10/2023):

1. TikTok Shop Bakal Buka Lagi

TikTok Shop bisa beroperasi kembali di Indonesia asalkan memenuhi persyaratan seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 31/2023. Persyaratannya yaitu, TikTok Shop harus mengantongi izin sebagai marketplace.

Permendag 31/2023 menjelaskan tentang, marketplace adalah penyedia sarana yang sebagian atau keseluruhan proses transaksi berada di dalam sistem elektronik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179280/debt_collector-nNGl_large.jpg
Bolehkah Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan di Jalanan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179274/ekonomi_kreatif-lOHe_large.jpg
Hekrafnas 2025, Wamenekraf: Bisa Naikkan Ekonomi Kreatif Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179147/pemerintah-K1kN_large.jpg
Pemerintah Terbitkan Surat Utang Dim Sum Bond Senilai Rp13,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178238/cerita_zulhas_soal_hampir_jadi_menko_perekonomian-LXtG_large.jpeg
Gara-Gara Bahlil, Zulhas Hampir Jadi Menko Perekonomian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177242/ri_swiss-uxec_large.jpg
Dongkrak Ekonomi, RI-Swiss Perkuat Komoditas Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175770/lpdp_defisit-K5WH_large.jpg
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Defisit 3 Tahun Berturut-turut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement