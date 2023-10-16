5 Fakta TikTok Shop Bakal Buka Lagi hingga Dampak ke Kurir

JAKARTA - TikTok Shop kembali menjadi sorotan publik karena direncanakan dibuka lagi. Penutupan TikTok Shop beberapa waktu lalu pun berimbas kepada para kurir.

Diketahui, TikTok Shop telah ditutup sejak 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB. Hal tersebut menimbulkan kesedihan para pedagang online.

Okezone telah merangkum lima fakta tentang TikTok Shop yang akan dibuka lagi hingga dampaknya terhadap kurir, Senin (16/10/2023):

1. TikTok Shop Bakal Buka Lagi

TikTok Shop bisa beroperasi kembali di Indonesia asalkan memenuhi persyaratan seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 31/2023. Persyaratannya yaitu, TikTok Shop harus mengantongi izin sebagai marketplace.

Permendag 31/2023 menjelaskan tentang, marketplace adalah penyedia sarana yang sebagian atau keseluruhan proses transaksi berada di dalam sistem elektronik.