HOME FINANCE HOT ISSUE

Usai Sepi Penumpang, Ini Jurus LRT Jabodebek

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |07:09 WIB
LRT Jabodebek Sepi Penumpang (Foto: Okezone/Instagram LRT Jabodebek)
JAKARTA - LRT Jabodebek dikabarkan sepi penumpang usai tarif promo Rp 5.000 pada 30 September 2023.

Kepala Humas LRT Kuswardojo menjelaskan mereka akan terus melakukan sosialisasi dan lebih mengenalkan LRT Jabodebek kepada masyarakat luas. Dengan tujuan bahwa akan semakin banyak masyarakat yang tahu keberadaan LRT Jabodebek.

Penurunan jumlah penumpang dari sebelumnya 47.000 penumpang, kini turun menjadi 37.000- 38.000 penumpang di hari kerja Senin sampai Kamis.

“Memang terjadi penurunan jumlah pengguna LRT Jabodebek setelah diberlakukannya tarif promo ke 2 oleh Kemenhub. Jika sebelumnya rata rata di angka 47.000 maka saat ini di angka 37-38 ribuan di hari kerja Senin hingga Kamis,” pungkasnya.`

