Sri Mulyani: Hilirisasi Jadi Strategi Indonesia Perkuat Pondasi Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Bicara soal Ancaman Ekonomi RI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan hilirisasi menjadi strategi Pemerintah Indonesia untuk memperkuat pondasi ekonomi negara di tengah tensi geopolitik.

Pasalnya, Indonesia kaya atas sumber daya alam, termasuk mineral yang banyak dibutuhkan di era pesatnya industri baterai dan kendaraan listrik.

“Oleh karenanya, dalam konteks perdagangan global, pemerintah melakukan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis dikutip Antara, Minggu (15/10/2023).

Bendahara Negara itu menjelaskan peningkatan tensi geopolitik dalam beberapa waktu terakhir akan menimbulkan situasi ketidakpastian dan mempengaruhi proyeksi ekonomi ke depan.

Namun demikian, di tengah situasi global yang dinamis, Sri Mulyani menyebut Indonesia justru punya posisi sangat strategis berkat sumber daya alamnya.