Intip Obrolan Sri Mulyani dengan Ngozi Okonjo, Dirjen WTO Wanita Pertama

MAROKO - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menceritakan sebuah pengalaman berkesan miliknya saat menjalani sejumlah agenda kerja di Marrakesh, Maroko.

"Adalah sebuah kesempatan menyenangkan bagi saya dapat bertemu dengan Dr. Ngozi Okonjo-Iweala. Beliau adalah wanita dan orang Afrika pertama yang menjabat sebagai Direktur Jenderal @worldtradeorganization (WTO)," ungkap Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Maroko, Jumat (13/10/2023).

Dia bertemu dengan Okonjo pada Kamis (12/10), di penghujung agenda kerja Maroko hari ke-2 yang masih padat. Sri menilai, Dr. Okonjo-Iweala adalah sosok yang mengagumkan dan penuh inspirasi bagi perempuan.

"Sama seperti saya, beliau juga pernah menjajaki karier sebagai Managing Director di @worldbank," ucap Sri.

Dari pertemuan yang cukup singkat itu, mereka membicarakan beberapa hal. Topik mengenai perempuan juga masuk di dalamnya, yaitu tentang bagaimana digital marketplace meningkatkan manfaat peluang usaha bagi UMKM yang mana juga banyak digeluti oleh kaum perempuan.