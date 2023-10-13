Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Hari di Maroko, Sri Mulyani Akui Sudah Rindu Tanah Air

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |19:45 WIB
3 Hari di Maroko, Sri Mulyani Akui Sudah Rindu Tanah Air
Menteri Keuangan Sri Mulyani rindu Tanah Air saat di Maroko. (Foto: Instagram)
A
A
A

MAROKO - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dirinya sudah memasuki hari ketiga di Marrakesh, Maroko.

Dia juga mengomentari perubahan cuaca di sana.

 BACA JUGA:

"Temperatur lebih sejuk dan matahari tidak seterik hari kedua," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Maroko, Jumat (13/10/2023).

Dalam unggahannya, Sri nampak mengenakan dress panjang batik dengan outer lengan panjang berwarna biru dongker mengkilap.

"Suasana di lapangan tengah, tempat meeting point setelah Plenary Meeting dengan pidato puncak MD IM, dan President WB mengenai tantangan perekonomian dan pembangunan global dan bagaimana kedua institusi ini berencana untuk merespon mengatasinya bersama 190 negara anggotanya," ungkap Sri.

Halaman:
1 2
