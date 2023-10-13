Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Tekankan 3 Isu pada Pertemuan IMF-World Bank 2023 di Maroko

Arfiah , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |16:44 WIB
Sri Mulyani Tekankan 3 Isu pada Pertemuan IMF-World Bank 2023 di Maroko
Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara di IMF World Bank 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan tiga isu penting pada forum IMF-World Bank Annual Meeting 2023, yakni kemiskinan, kesejahteraan, dan perubahan iklim.

“Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan mitigasi perubahan iklim harus berjalan beriringan. Di tengah situasi global yang kian dinamis, penanganan terhadap ketiga isu tersebut menjadi semakin kritis,” kata Sri Mulyani dikutip Antara di Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Sri Mulyani mengatakan Bank Dunia memiliki peran esensial dalam menciptakan suatu inovasi pembiayaan sekaligus memberi dampak positif di kancah global.

Bendahara Negara menyoroti langkah modernisasi penerapan model bisnis dan finansial untuk mengatasi keterbatasan pendanaan yang diambil oleh Bank Dunia. Menurutnya, upaya Bank Dunia mampu meningkatkan dampak positif dan pendekatan yang lebih modern.

Di samping itu, Menkeu menyinggung soal peran penting ASEAN, terutama mengenai keunggulan kawasan yang memiliki keragaman karakter. Sri Mulyani berharap IMF dapat melihat lebih dalam dari masing-masing negara anggota ASEAN.

Halaman:
1 2
