HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Kembali Bagikan Momen Hangat dengan Cucu

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |13:01 WIB
Sri Mulyani Kembali Bagikan Momen Hangat dengan Cucu
Momen Sri Mulyani bersama cucu. (Foto: Instagram/Sri Mulyani)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali membagikan momen bersama sang cucu.

Dilansir dari akun resmi Instagramnya @smiindrawati pada Minggu (8/10/2023) dalam foto yang dibagikan Sri, dia terlihat kedekatan yang sangat erat antara dirinya dan cucunya Emry.

 BACA JUGA:

Emry bahkan terlihat sangat ceria, menggenggam erat sang Eyang sambil tersenyum manis.

"Sebenarnya yang menikmati big hug itu justru Eyangnya. Emry benar-benar pelukan terbaik yang tenang. Jangan lupa peluk orang-orang tercinta," kata Sri dalam unggahannya.

 BACA JUGA:

Sri pun berpesan agar netizen tak lupa untuk selalu memberikan cinta yang tulus kepada keluarga.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
