Sri Mulyani Kembali Bagikan Momen Hangat dengan Cucu

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali membagikan momen bersama sang cucu.

Dilansir dari akun resmi Instagramnya @smiindrawati pada Minggu (8/10/2023) dalam foto yang dibagikan Sri, dia terlihat kedekatan yang sangat erat antara dirinya dan cucunya Emry.

Emry bahkan terlihat sangat ceria, menggenggam erat sang Eyang sambil tersenyum manis.

"Sebenarnya yang menikmati big hug itu justru Eyangnya. Emry benar-benar pelukan terbaik yang tenang. Jangan lupa peluk orang-orang tercinta," kata Sri dalam unggahannya.

Sri pun berpesan agar netizen tak lupa untuk selalu memberikan cinta yang tulus kepada keluarga.