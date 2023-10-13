Banyak Negara Tak Sehat, Sri Mulyani Hati-Hati Bahas soal Pembiayaan

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahas pembiayaan bersama negara G20. (Foto: MPI)

MAROKO - Seluruh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggotanya dijadwalkan rutin dalam ikut organisasi G20 untuk duduk bersama dan membahas isu-isu dunia.

"Kemarin, saya menghadiri Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) ke-4 dari Presidensi India," ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Maroko, Jumat (13/10/2023).

Diskusi sesi pertama yang dikemas dalam working dinner ini membahas mengenai Multilateral Development Banks (MDB).

MDB ini memiliki tiga fungsi penting, yaitu pendanaan, pengetahuan, serta menyelenggarakan pertemuan.

"Saya sampaikan, jika bicara mengenai penguatan MDB ini, reform yang dibutuhkan tidak hanya dalam konsep maupun model bisnisnya, namun juga mengenai staf dan juga bagaimana organisasi dikelola. Area ini masih belum benar-benar dibahas —utamanya mengenai bagaimana cara mengukur dampak dan hasil melalui Key Performance Indicators (KPI)," ungkap Sri.

Selain itu, dia mengingatkan, jika bicara mengenai pembiayaan, baik lunak maupun tidak lunak, MDB harus berhati-hati. Terlebih di situasi banyak negara klien yang keadaan fiskalnya tidak sehat.