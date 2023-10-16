Pencuri Laptop dan iPad Penumpang di KA Tawang Jaya Premium Ditangkap, Ini Penjelasan KAI

Pencuri laptop dan iPad di kereta api tertangkap. (Foto: KAI)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI bersama dengan Kepolisian berhasil mengamankan dua tersangka pelaku pencurian laptop dan iPad milik penumpang KA Tawang Jaya Premium relasi Semarang – Pasar Senen.

Tersangka pelaku pertama berinisial W ditangkap di kediamannya yakni di kawasan Pamulang Barat, Tangerang Selatan pada Minggu, 15 Oktober 2023.

Sementara Tersangka pelaku kedua berinisial I ditangkap di Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara – Jawa Tengah.

“Dalam melaksanakan misi penangkapan ini, KAI membentuk tim bersama dengan Kepolisian guna mengadakan pengintaian serta eksekusi penangkapan terhadap tersangka pelaku pertama di titik sasaran hasil tracking ke alamat tersangka pelaku,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan tertulis, Senin (16/10/2023).

Joni menjelaskan, tersangka pelaku pertama tersebut kemudian dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk dilakukan proses pengembangan, sebab diduga tersangka merupakan bagian sindikat yang terorganisir.

Berdasarkan keterangan dari tersangka pelaku pertama tersebut, tim KAI dan Kepolisian melanjutkan dengan penangkapan tersangka pelaku kedua di Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara – Jawa Tengah pada Senin, 16 Oktober 2023.