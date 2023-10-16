Apakah Jepang Mendukung Israel?

JAKARTA – Apakah Jepang mendukung Israel? Jepang dan Israel telah menjalankan hubungan diplomatik terhitung sejak 15 Mei 1952.

Dikutip berbagai sumber, Okezone Senin (16/10/2023) Hubungan diplomatik tersebut juga menegaskan bahwa Jepang mengakui Israel sebagai negara.

Sejak tahun 1977 kerja sama yang sudah terjalin antara Jepang dan Israel dikarenakan adanya pengaturan pembebasan visa. Dilanjutkan di tahun 1993 kedua negara ini bekerjasama terkait dengan pajak, yang merambah pada bidang kebudayaan dan pendidikan di tahun 1994.

Kerja sama berlangsung dengan baik, yang mana Israel dan Jepang menggalangkan dana di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tahun 2000 mengenai layanan udara, hingga di tahun 2017 terkait liberalisasi, promosi dan perlindungan investasi.

Meskipun telah memiliki hubungan diplomatik serta mengakui keberadaan Israel sebagai negara, akan tetapi Jepang tidak mendukung sepenuhnya atas perseteruan negara tersebut dengan Palestina.

Bahkan, Jepang sempat menyoroti tindakan Israel saat terus menekan Palestina. Seperti yang terjadi pada Oktober 2021, Jepang menentang keras pemerintahan Israel yang berencana mendirikan 1.300 permukiman di wilayah Yerusalem.