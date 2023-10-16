Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PIS Ditargetkan Punya 130 Kapal Tanker hingga 2025, Ada yang Terbesar di Dunia

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |18:29 WIB
PIS Ditargetkan Punya 130 Kapal Tanker hingga 2025, Ada yang Terbesar di Dunia
Kapal Tanker Milik Pertamina (Foto: Dokumen PIS)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) ditargetkan memiliki 130 armada kapal tanker hingga 2025.

“Penambahan armada kapal tanker dilakukan untuk memperkuat distribusi energi dan ketahanan energi nasional, sekaligus ekspansi perusahaan di pasar global untuk market non captive,” ujar Corporate Secretary PIS Muh Aryomekka Firdaus, Senin (16/10/2023).

PIS mencatat penambahan sebanyak 11 armada kapal tanker sejak 2019 hingga September 2023. Dari 11 armada kapal tersebut, dua di antaranya adalah kapal Very Large Crude Carrier (VLCC) Pertamina Pride dan Pertamina Prime yang dibangun secara mandiri dan peresmiannya disaksikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada awal 2021.

“Kedua kapal VLCC tersebut juga masuk dalam daftar kapal terbesar dunia, yang sejak beroperasi di tahun 2021 telah berlayar di beberapa negara di dunia,” katanya.

Selain 2 kapal VLCC Pertamina Pride dan Pertamina Prime, di awal tahun 2023 PIS juga menambah deretan kapal raksasanya dengan akuisisi kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) Pertamina Gas Amaryllis yang merupakan kapal gas ramah lingkungan terbesar dunia.

“Kapal Pertamina Gas Amaryllis merupakan kapal tanker dual fuel yang pertama dimiliki Indonesia, dan merupakan wujud komitmen PIS dalam mendukung program transisi energi pemerintah,” katanya.

Penambahan armada kapal tanker ini, kata Aryomekka, selain merupakan kontribusi PIS bagi pertumbuhan Pertamina Group juga sejalan dengan amanat Menteri BUMN Erick Thohir untuk Go Global.

Halaman:
1 2

