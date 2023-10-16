Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Otorita Tak Ingin Miliarder IKN Bernasib seperti Tuban, Dapat Uang Langsung Habis

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |19:28 WIB
Otorita Tak Ingin Miliarder IKN Bernasib seperti Tuban, Dapat Uang Langsung Habis
Miliader IKN Nusantara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memberi pelatihan dan sosialisasi terkait pengelola keuangan terhadap masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mendapatkan ganti rugi atas lahan yang terdampak pembangunan proyek ibu kota baru tersebut.

“Kami sangat mengharapkan masyarakat penerima ganti kerugian hak atas tanah pembangunan IKN dan telah lama mendiami daerah itu sebelum adanya IKN, memiliki kemampuan untuk dapat mengelola sumber daya keuangannya,” ujar Staf Khusus Keselamatan Publik Otorita IKN, Edgar Diponegoro dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/10/2023).

Edgar mengungkapkan pelatihan tersebut berkaca dari kasus beberapa waktu lalu di Tuban yang seketika menjadi kampung miliarder di Tuban. Di mana sebagian masyarakat di sana mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah yang telah diberikan oleh PT. Pertamina.

Menurutnya warga tuban tidak pernah terpikirkan bahwa ternyata mereka diberikan kesempatan untuk menjadi seorang 'Sultan' yang sebelumnya warga di Tuban hanya bekerja sebagai petani dan peternak.

"Namun, akibat tidak mendapatkan bekal yang cukup untuk mengelola sumber daya keuangan tersebut, gelar 'Sultan' yang mereka miliki akhirnya hanyalah menjadi gelar sesaat," kata Edgar.

Halaman:
1 2
