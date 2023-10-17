KA Argo Semeru Kecelakaan Gerbong Terguling dari Lintasan, Ini Penjelasan KAI

JAKARTA - Kereta Api (KA) Argo Semeru rute Surabaya Gubeng - Gambir mengalami kecelakaan di jalur petak lintas antara Stasiun Sentolo - Wates KM 520+4, Selasa (17/10/2023) pukul 13.15 WIB.

VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Joni Martinus mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data terkait kecelakaan tersebut.

"Kami sedang mengumpulkan data validnya," katanya kepada Okezone siang ini saat dihubungi.

Menurut informasi sementara, kereta tersebut mengalami anjlok dan terguling. Kecelakaan tersebut menutup jalur kedua arah yang jugajalue double track.

Adapun dari data yang diihimpun MNC Portal, tampak lebih dari tiga gerbang terguling dari lintasan dalam keadaan miring. Belum diketahui pasti ada tidaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut.