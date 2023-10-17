Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KA Argo Semeru Kecelakaan Gerbong Terguling dari Lintasan, Ini Penjelasan KAI

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |14:42 WIB
KA Argo Semeru Kecelakaan Gerbong Terguling dari Lintasan, Ini Penjelasan KAI
KA Argo Semeru Kecelakaan siang ini. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Kereta Api (KA) Argo Semeru rute Surabaya Gubeng - Gambir mengalami kecelakaan di jalur petak lintas antara Stasiun Sentolo - Wates KM 520+4, Selasa (17/10/2023) pukul 13.15 WIB.

VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Joni Martinus mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data terkait kecelakaan tersebut.

 BACA JUGA:

"Kami sedang mengumpulkan data validnya," katanya kepada Okezone siang ini saat dihubungi.

Menurut informasi sementara, kereta tersebut mengalami anjlok dan terguling. Kecelakaan tersebut menutup jalur kedua arah yang jugajalue double track.

 BACA JUGA:

Adapun dari data yang diihimpun MNC Portal, tampak lebih dari tiga gerbang terguling dari lintasan dalam keadaan miring. Belum diketahui pasti ada tidaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167371/kai-SrJv_large.jpg
Lebih Efisien, Digitalisasi Mudahkan Penumpang Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164187/kereta_api-e5Gn_large.jpg
Naik 8 Persen, KAI Raup Laba Rp1,18 Triliun pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163658/penumpang_kereta_api-5oe1_large.jpg
145 Ribu Tiket Kereta Api Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3163167/kereta_ap_logistik-BdK6_large.jpg
Jaga Ketahanan Pangan, Pengiriman Kontainer Reefer Capai 173 Ribu Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162858/menhub_dudy-gaCc_large.jpg
Menhub Akan Periksa INKA Imbas Kecelakaan Kereta Api di Subang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162571/penumpang_kereta_api-RTDE_large.jpg
276.172 Tiket Kereta Api Ludes Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement