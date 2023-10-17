Advertisement
HOT ISSUE

Jubir: Kondisi Menko Luhut Masih Tahap Pemulihan

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |14:49 WIB
Jubir: Kondisi Menko Luhut Masih Tahap Pemulihan
Kondisi Menko Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: MPI)
JAKARTA - Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Jodi Mahardi menyatakan bahwa kondisi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan saat ini terus membaik dan tengah dalam tahap pemulihan.

“Terus membaik sesuai harapan. Masih dalam tahap pemulihan,” kata Jodi Mahardi dikutip Antara, Selasa (17/10/2023).

Luhut sendiri melalui akun Instagram pribadi-nya @luhut.pandjaitan menjelaskan bahwa dirinya disarankan oleh dokter untuk beristirahat selama beberapa hari. Kondisi kesehatan Luhut tiba-tiba melemah setelah menghadiri suatu kegiatan.

"Tiba-tiba saya merasa kelelahan yang amat luar biasa. Rasa lelah ini tak seperti yang biasa saya rasakan selepas bekerja," kata Luhut.

Luhut kemudian dibawa istrinya ke salah satu rumah sakit di Jakarta untuk tindakan preventif lebih lanjut. Dengan kondisi kesehatan seperti itu, Luhut selama beberapa hari tidak diizinkan oleh tim dokter untuk beraktivitas seperti biasa.

