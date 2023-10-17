Berapa Lama Utang Pinjol Hangus?

JAKARTA - Berapa lama utang pinjaman online (pinjol) hangus? Seorang pengguna pinjol memiliki waktu paling lama 90 hari, dihitung dari kapan waktu pengguna meminjam uang.

Dikutip dari berbagai sumber Okezone, Selasa (17/10/2023) banyak yang mengira kalau setelah 90 hari mungkin utang mereka bisa akan hangus dengan mudah, tetapi nyatanya tidak.

Hal yang akan terjadi pada pengguna adalah pengguna pinjol akan mendapatkan BI Checking atau SLIK pengguna akan tercoreng dengan skor hitam.

Hal tersebut menandakan pengguna nantinya akan kesulitan jika ingin melakukan pinjaman lagi dikemudian hari.

Dilansir dari berbagai sumber, faktanya terdapat peraturan yang membahas mengenai denda keterlambatan membayar pinjol ini. Hal tersebut mengakibatkan, banyak pengguna yang masih dapat ditagih walaupun sudah lewat dari 90 hari dari batas penagihan yang ditentukan.