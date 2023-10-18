IHSG Diramal Lesu, Simak Deretan Saham Hari Ini

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diramal melemah. Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG hari ini masih berpeluang melanjutkan tren turun karena penutupan hari Selasa (17/10/2023) tetap berada di bawah garis SMA-20.

“Namun demikian, IHSG dapat menguji resisten Fibonacci di level 6.967 untuk skenario terbaik hari ini,” kata Ivan dalam risetnya, Rabu (18/10/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.840, 6.804 dan 6.747. Sementara level resistennya di 7.016, 7.058 dan 7.128.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di rentang harga Rp1.700-Rp1.740 dengan target harga terdekat di Rp1.870. ANTM diperkirakan dapat mengakhiri pembentukan wave (ii) dan akan rebound apabila harga masih di atas Rp1.730 sebagai support yang dibentuk oleh Fibonacci retracement 85,4% dari wave (i).

Kemudian, aksi hold atau buy on weakness juga disarankan pada saham PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) di rentang harga Rp900-Rp920, dengan target harga terdekat di Rp1.020.