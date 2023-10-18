Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

KEK MNC Lido City Bakal Tarik Banyak Investor Properti

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |20:13 WIB
KEK MNC Lido City Bakal Tarik Banyak Investor Properti
Analis Perusahaan Sekuritas Lihat Program KEK MNC Lido City. (Foto: okezone.com/MPI)
BOGOR - Para analis dari berbagai perusahaan Sekuritas Indonesia melihat langsung progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City , Kecamatan Cigombong, Bogor, hari ini. Para analis yang hadir mengaku senang atas kunjungan tersebut.

"Seru banget karena kemarin-kemarin saya hanya baca report-report saja laporan keuangan, namun sekarang bisa melihat langsung seperti apa. Terima kasih MNC Land," kata Analis Ciptadana Sekuritas, Nicko Yosafat kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).

Dia melihat, PT MNC Land Tbk ini tidak hanya memberikan janji, tetapi sudah memberikan bukti nyata dan pencapaian yang sudah ada. Pembangunan pun sudah terlihat progresnya dan berjalan lancar.

"Harapan ke depan bisa direalisasikan dan memberikan keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat," harapnya.

Perkembangan KEK MNC Lido City juga sampai saat ini dilihatnya berjalan dengan lancar. Terlebih, kawasan tersebut didukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

