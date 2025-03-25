Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

KEK Batang Gandeng China Kembangkan Kawasan Mirip Shenzhen, Target Investasi Rp60 Triliun

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |14:12 WIB
KEK Batang Gandeng China Kembangkan Kawasan Mirip Shenzhen, Target Investasi Rp60 Triliun
KEK Batang Gandeng China Kembangkan Kawasan Mirip Shenzhen, Target Investasi Rp60 Triliun (Foto: Dokumentasi)
A
A
A

JAKARTA - Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), yang kini berstatus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) dalam rangka memperkuat implementasi program Two Countries Twin Park (TCTP) antara Indonesia dan China

Penandatanganan ini menandai langkah strategis dalam mempercepat arus investasi, khususnya dari China dengan menghadirkan ekosistem industri modern yang berdaya saing tinggi. Turut hadir dalam acara ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong.

1. Sinergi Strategis untuk Industri Masa Depan 

TCTP merupakan program kerja sama bilateral yang telah dimulai sejak 2021, dengan tujuan menciptakan keseimbangan investasi antara Indonesia dan Tiongkok melalui pembangunan kawasan industri yang terintegrasi. 

Dengan MoU ini, KEK Industropolis Batang akan berkolaborasi dengan CSCEC dalam perencanaan, pengembangan dan pemasaran kawasan, serta mempercepat akuisisi tenant strategis dalam rantai pasok industri global.

2. Percepat Pengembangan KEK Industropolis Batang

Direktur Utama KITB Ngurah Wirawan menyampaikan bahwa kolaborasi ini tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan standar industri bertaraf internasional.

"Kami percaya bahwa kemitraan dengan CSCEC akan memberikan dampak signifikan bagi pengembangan KEK Industropolis Batang. Dengan infrastruktur yang lebih baik, ekosistem industri yang matang, serta skema investasi yang menarik, kami optimis kawasan ini akan menjadi destinasi utama bagi investor global," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/470/3161179/kek_sanur-pQnq_large.jpg
KEK Sanur Hemat Devisa Rp86 Triliun dan Serap Ribuan Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/320/3153837/plts-6yia_large.jpg
Tarik Investor, RI Bangun PLTS di KEK Sei Mangkei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/470/3131539/kek_mnc_lido_city-8qra_large.jpg
KEK MNC Lido City, Ikon Baru Pariwisata dan Industri Kreatif Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124538/kek_batang-pO7X_large.jpg
4 Fakta KEK Industropolis Batang Jadi  Magnet Investasi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124189/kek_batang-S742_large.jpg
Prabowo Akan Resmikan KEK Batang, Targetkan Serap 58.145 Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/320/3117825/kawasan_ekonomi_khusus-624Q_large.png
Ormas Dilarang Masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement