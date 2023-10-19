Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Top! Indonesia Ekspor Pesawat ke Filipina

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |14:28 WIB
Top! Indonesia Ekspor Pesawat ke Filipina
RI ekspor pesawat ke Filipina. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI mengekspor enam unit pesawat terbang NC212i ke Filipina.

Pesawat terbang itu dipesan oleh Department of National Defense/Armed Forces of Philippines (DND/AFP).

 BACA JUGA:

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Sumber Daya Manusia Dirgantara Indonesia, Wildan Arief mengatakan, Filipina telah memesan pesawat terbang hasil produksi PTDI untuk kedua kalinya.

Menurutnya, penjualan pesawat NC212i merupakan bukti bahwa produk yang dihasilkan anggota Holding BUMN Pertahanan itu memiliki performa yang tinggi dan andal.

PTDI sendiri masih membidik pasar di negara lain untuk menguatkan ekspor pesawat terbang. Aksi korporasi itu setelah perusahaan mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank.

 BACA JUGA:

“Kami berharap, adanya solusi pembiayaan dari LPEI dapat menjadi keran pembuka ekspor pesawat terbang produksi PTDI lebih banyak lagi ke negara-negara lain yang pada akhirnya dapat meningkatkan devisa Indonesia," ujar Wildan, Kamis (19/10/2023).

NC212i merupakan pesawat angkut ringan dengan sistem avionik modern full glass cockpit dan autopilot, yang dilengkapi dengan winglet, ramp door dan memiliki ukuran kabin yang luas dibandingkan pesawat sekelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178308/tarif_tiket_pesawat-PxhI_large.jpg
Resmi! Tarif Tiket Pesawat Turun pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176725/pesawat-OpkY_large.jpg
Diskon Tarif Tiket Pesawat saat Nataru, Biaya Bahan Bakar Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160031/harga_tiket_pesawat-7bDo_large.jpg
6 Fakta Harga Tiket Pesawat Bakal Naik, Pajak Karbon Masuk Hitungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159174/avtur_pesawat_terbang-2mpA_large.jpg
Avtur dari Minyak Jelantah Bisa Bikin Harga Tiket Pesawat Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3146886/pesawat_terbang-ruOU_large.jpg
Siapa Pemilik Maskapai Penerbangan Jetstar Asia yang Resmi Tutup Juli 2025? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/320/3146675/pesawat-UTKi_large.jpg
Ingat! Harga Tiket Pesawat Turun Selama Libur Sekolah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement