HOME FINANCE HOT ISSUE

Bandara Kertajati Jadi Opsi Pemberhentian Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |15:27 WIB
Bandara Kertajati Jadi Opsi Pemberhentian Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Bandara Kertajati jadi opsi pemberhentian Kereta Cepat Jakarta-Surabaya (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Bandara Kertajati, Majalengka akan menjadi opsi pemberhentian proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Di mana saat ini proyek kereta cepat baru sampai Bandung dan pemerintah tengah merencanakan untuk dilanjutkan hingga ke Surabaya.

 BACA JUGA:

"Ya ini kita kaitkan dengan kereta cepat. Salah satu opsi daripada kereta cepat itu adalah Kertajati, terus Cirebon, terus balik lagi ke selatan. Salah satu opsinya adalah itu," katanya di Bandara Kertajati dikutip Kamis (19/10/2023).

Adapun saat ini proyek kereta cepat hingga Surabaya masih dalam tahap Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dilanjutkan hingga Surabaya.

 BACA JUGA:

Saat ini kata Luhut, ia dan sejumlah stakholder terkait sudah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan studi terkait proyek tersebut.

Halaman:
1 2
