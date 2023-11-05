Begini Cara Masyarakat Pergi ke Bandara Kertajati

JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jawa Barat telah menyiapkan bus Damri untuk membantu warga yang ingin melakukan penerbangan domestik atau pun internasional dari Bandara Kertajati.

Dikutip dari akun Instagram resmi @bptdjabar pada Minggu (5/11/2023) menyebut bahwa mulai dari hari minggu 29 Oktober 2023 semua penerbangan dari Bandara Husein dialihkan ke Bandara Kertajati.

Hal ini sekaligus pertanda bahwa Bandara Kertajati telah resmi beroperasi secara penuh dalam melayani penerbangan domestik maupun internasional.

Dengan ini seluruh warga Jawa Barat tak perlu khawatir atau kebingungan lagi untuk menggunakan transportasi menuju Bandara Kertajati, karena akan lebih mudah dan seru.

"#Mitradarat dan #WargiJabar tak perlu bingung mengakses Bandara Kertajati karena saat ini sudah tersedia berbagai moda transportasi dari beberapa titik di sekitar bandung menuju ke Bandara Kertajati," tulis akun Instagram resmi @bptdjabar.

"Damri ini dengan rute perjalanan Kebon Kawung - Bandara Kertajati (Via Tol Cisumdawu). Tarifnya lagi ada diskon nih! Dari harga awal Rp100.000 menjadi Rp80.000 saja," lanjutnya