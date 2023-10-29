PNS Diimbau Gunakan Bandara Kertajati

JAKARTA - Para Aparatur Sipil Negara (ASN) diajak untuk bepergian dari Bandara Kertajati. Hal ini supaya meningkatkan okupansi penumpang di bandara ini.

"Kami sudah mengimbau kepada ASN menggunakan Bandara Kertajati ini. ASN Jawa Tengah seperti Brebes dan sebagainya," kata Penjabat Gubernur (Pj) Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin, dikutip dari Antara, di Majalengka, Minggu (29/10/2023).

Imbauan itu merupakan langkah untuk meramaikan aktivitas penerbangan komersial di Bandara Kertajati, Majalengka, Jabar. Terlebih jarak tempuh dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menuju bandara terbesar ke-2 di Indonesia itu relatif cepat dan dekat.

Dia merasa optimis keberadaan Bandara Kertajati akan diterima dan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat, khususnya setelah rute domestik pesawat jet dari Bandara Husein Sastranegara Bandung dialihkan sepenuhnya ke bandara tersebut mulai saat ini.

"Dari Bandung tidak jauh dan dari Brebes juga jarak tidak terlalu jauh," ujarnya.

Bey menambahkan bahwa momentum beroperasinya Bandara Kertajati nantinya harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setempat, untuk mengenalkan berbagai destinasi pariwisata unggulan kepada penumpang.

"Kita masih banyak sekali tempat pariwisata daerah sini, kemarin banyak wisatawan Malaysia datang ke sini," katanya pula.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Kertajati ke depannya berpotensi dapat menarik maskapai penerbangan untuk membuka rute internasional.

Dengan begitu, trafik penerbangan dari Bandara Kertajati akan bertambah secara signifikan dan pada akhirnya bisa mendongkrak perekonomian di daerah sekitarnya.