Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Harga Tiket Pesawat dari Bandara Kertajati, Ke Bali Cuma Rp600.000

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |17:22 WIB
Cek Harga Tiket Pesawat dari Bandara Kertajati, Ke Bali Cuma Rp600.000
Cek Harga Tiket Pesawat dari Bandara Kertajati. (Foto: Okezone.com/BKIP)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengajak masyarakat menggunakan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati untuk bepergian. Pasalnya, harga tiket pesawat di fasilitas penerbangan cukup murah ketimbang bandara lainnya.

Hal itu diungkapkan Budi setelah meninjau secara langsung aktivitas penerbangan komersial yang melayani tujuh rute domestik di BIJB Kertajati, Minggu pagi.

Menurut dia, harga tiket pesawat di BIJB Kertajati yang cukup terjangkau dikarenakan adanya pengaruh diskon landing fee untuk maskapai yang melayani penerbangan di bandara tersebut. Salah contohnya seperti rute dari Bandara Kertajati menuju Denpasar, Bali.

"Tarif ke Bali itu cuman Rp600.00-Rp700.000, itu bukan lagi insentif. Orang Bandung bisa foya-foya. Kalau dari Jakarta bisa Rp1,4 juta. Diskon 50%," kata Budi, dikutip dari Antara, Minggu (29/10/2023).

Budi menyebutkan potongan harga itu berlaku untuk semua rute penerbangan domestik di BIJB Kertajati yang mulai beroperasi penuh saat ini.

Selain diskon, kata Budi, pihaknya juga meminta kepada maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Citylink, Lion Air, Batik Air dan AirAsia untuk memberikan tiket khusus bagi penumpang sehingga tingkat okupansi pesawat di BIJB Kertajati semakin ramai.

"Ada satu konsep crowd-create-crowd, jadi keramaian itu menarik jumlah," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176268/penumpang_bandara_bali-aZfE_large.jpg
Ada Rute Baru Internasional, Bandara I Gusti Ngurah Rai Angkut 18,23 Juta Penumpang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176201/pesawat_terbang-iuCv_large.jpg
Bandara Trunojoyo Layani Penerbangan Rute Surabaya - Sumenep, Segini Harga Tiketnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163700/menhub_dudy-7xhp_large.jpg
Menhub Evaluasi Status Bandara Internasional, 2 Tahun Tak Produktif Bakal Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162527/menko_ahy-UiIz_large.jpg
Ada 40 Bandara Internasional Baru, AHY: Untuk Dongkrak Pariwisata RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162025/bandara_baru_di_indonesia-iXvl_large.jpg
Kemenhub Tetapkan 40 Bandara Internasional Baru di Indonesia, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155662/bandara-X2d1_large.jpg
Penerbangan Citilink dan Batik Pindah dari Halim ke Bandara Soetta Mulai 1 Agustus 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement