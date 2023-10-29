Cek Harga Tiket Pesawat dari Bandara Kertajati, Ke Bali Cuma Rp600.000

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengajak masyarakat menggunakan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati untuk bepergian. Pasalnya, harga tiket pesawat di fasilitas penerbangan cukup murah ketimbang bandara lainnya.

Hal itu diungkapkan Budi setelah meninjau secara langsung aktivitas penerbangan komersial yang melayani tujuh rute domestik di BIJB Kertajati, Minggu pagi.

Menurut dia, harga tiket pesawat di BIJB Kertajati yang cukup terjangkau dikarenakan adanya pengaruh diskon landing fee untuk maskapai yang melayani penerbangan di bandara tersebut. Salah contohnya seperti rute dari Bandara Kertajati menuju Denpasar, Bali.

"Tarif ke Bali itu cuman Rp600.00-Rp700.000, itu bukan lagi insentif. Orang Bandung bisa foya-foya. Kalau dari Jakarta bisa Rp1,4 juta. Diskon 50%," kata Budi, dikutip dari Antara, Minggu (29/10/2023).

Budi menyebutkan potongan harga itu berlaku untuk semua rute penerbangan domestik di BIJB Kertajati yang mulai beroperasi penuh saat ini.

Selain diskon, kata Budi, pihaknya juga meminta kepada maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Citylink, Lion Air, Batik Air dan AirAsia untuk memberikan tiket khusus bagi penumpang sehingga tingkat okupansi pesawat di BIJB Kertajati semakin ramai.

"Ada satu konsep crowd-create-crowd, jadi keramaian itu menarik jumlah," katanya.