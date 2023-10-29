Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alat Navigasi Bandara Kertajati Mirip dengan Bandara Soetta

Isty Maulidya , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |15:11 WIB
Alat Navigasi Bandara Kertajati Mirip dengan Bandara Soetta
Alat Navigasi Bandara. (Foto: Okezone.com/Airnav)
A
A
A

TANGERANG - Perum LPPNPI atau AirNav Indonesia menyiapkan fasilitas peralihan pelayanan navigasi pesawat jet dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Di mana perpindahan penerbangan ke Bandara Kertajati mulai diberlakukan hari ini.

Airnav menyiapkan fasilitas navigasi, telekomunikasi dan prosedur penerbangan hingga menyiapkan SDM kualitas unggul untuk dapat memberikan pelayanan prima dari dan ke Bandara Kertajati.

“Sebelum adanya peralihan pesawat Jet dari Bandara Husein Sastranegara, AirNav Indonesia telah memberikan pelayanan navigasi untuk penerbangan berjadwal internasional yaitu Kertajati-Kuala lumpur setiap 2 kali per minggu , pelayanan navigasi Penerbangan Haji Umroh 2 kali per minggu dan penerbangan cargo” ujar Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi AirNav Indonesia, Riza Fahmi, Minggu (29/10/2023).

Fahmi melanjutkan bahwa alat navigasi yang digunakan di Bandara Internasional Jawa Barat ini mirip dengan alat navigasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Di antaranya adalah Instrument Landing System (ILS) dan DVOR-DME. Alat tersebut berfungsi untuk memberikan informasi arah kepada pesawat udara terhadap suatu bandara dalam bentuk display visual.

“Dengan prosedur penerbangan yang telah disiapkan, kesiapan fasilitas peralatan telekomunikasi dan navigasi yang optimal, serta SDM yang siap diandalkan, insya allah AirNav Indonesia siap memberikan pelayanan prima serta meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan efisiensi penerbangan di bandara BIJB, Kertajati," jelas Fahmi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150281/bandara_kertajati-JU72_large.png
Biaya Operasional Kertajati Rp60 Miliar, Bandara Husein Sastranegara Bakal Dihidupkan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132773/bandara_kertajati-6GQ3_large.png
Dulu Sepi Bak Kuburan, Bandara Kertajati Mau Dikembangkan Jadi Bengkel Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/320/2981967/penumpang-pesawat-di-bandara-kertajati-naik-11-paling-banyak-ke-bali-3leJqQxFJq.jpg
Penumpang Pesawat di Bandara Kertajati Naik 11%, Paling Banyak ke Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/320/2937552/sandiaga-uno-siap-ramaikan-penerbangan-dari-bandara-kertajati-ecfnAAOeUP.jpg
Sandiaga Uno Siap Ramaikan Penerbangan dari Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/320/2927729/ri-ajak-uea-bantu-kembangkan-bandara-kertajati-cyS8ZLCIx1.JPG
RI Ajak UEA Bantu Kembangkan Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/320/2912408/begini-cara-masyarakat-pergi-ke-bandara-kertajati-HPTRn7NhjG.jpg
Begini Cara Masyarakat Pergi ke Bandara Kertajati
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement