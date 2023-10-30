Maskapai dari 5 Bandara Ini Layani 22 Penerbangan ke Kertajati

JAKARTA - Lima bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I (AP1) mulai melayani penerbangan dari maskapai yang beroperasi dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Hal tersebut menyusul mulai beroperasinya Bandara Kertajati secara penuh untuk menggantikan operasional penerbangan reguler Bandara Husein Sastranegara Bandung.

Direktur Utama AP1 Faik Fahmi mengatakan kelima bandara AP1 tersebut adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang melayani 12 penerbangan, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan dengan 4 penerbangan, serta Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, Bandara Internasional Lombok, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar masing-masing dengan 2 penerbangan.

Faik Fahmi mengatakan bahwa secara total, terdapat 22 penerbangan dari/ke Bandara Kertajati yang dilayani oleh 5 bandara AP1.

"Kami menyambut baik beroperasinya Bandara Kertajati secara penuh mulai hari ini. Dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung bandara yang sangat mumpuni, potensi untuk penambahan frekuensi ataupun pembukaan rute baru ke bandara-bandara AP1 yang lain sangat terbuka lebar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (30/10/2023).