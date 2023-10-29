Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Minta Semua Pihak Dukung Operasional Bandara Kertajati

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |20:41 WIB
Menhub Minta Semua Pihak Dukung Operasional Bandara Kertajati
Bandara Kertajati. (Foto: Okezone.com/BKIP)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta semua pemangku kepentingan (stakeholder) mendukung konektivitas dan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka.

"Saya mengharapkan semua stakeholder, terutama pak gubernur, dinas pariwisata, hotel-hotel, travel, mari kita mendukung kegiatan yang ada di Kertajati ini, karena kita tahu bahwa konektivitas itu adalah mempersatukan," kata Menhub, dikutip dari Antara, di Bandara Kertajati, Minggu (29/10/2023).

Mulai 29 Oktober 2023, Bandara Kertajati menerima pengalihan penerbangan komersial dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung.

Pengalihan penerbangan operasional itu ditandai dengan penerbangan perdana ke Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan maskapai AirAsia.

Dia mengatakan sebagai bandara terbesar kedua berdasarkan luas setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), posisi Bandara Kertajati cukup sentral.

"Saya melihat dari makro terus ke mikro bahwa Jawa Barat ini adalah satu tempat yang indah sehingga menjadi destinasi wisata tetapi juga populasi dari jumlah Jawa Barat ini besar. Bandung, Cirebon, Sumedang sebagainya besar sehingga potensi untuk keluar itu tinggi. Nah, kalau ke Jakarta (Bandara Soetta) mesti 4-5 jam, di sini cuma 1 jam," kata Menhub.

Selain itu, Bandara Kertajati juga telah melayani penerbangan haji dan umrah. Kemudian, diresmikannya Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) juga memperkuat aksesibilitas menuju Bandara Kertajati dan sebaliknya.

Dirinya juga menekankan bahwa peralihan penerbangan komersial ke Bandara Kertajati didasari oleh aspek keamanan terkait landasan pacu di Bandara Husein Sastranegara.

"Husein (Sastranegara) itu landasannya pendek dan dia berada di cekungan sehingga dari segi safety memang Husein (Sastranegara) punya masalah, apalagi populasinya sudah banyak sekali. Sementara kami membutuhkan landasan yang 3.000 meter, di sana cuma 2.200 (meter)," ujar Menhub.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150281/bandara_kertajati-JU72_large.png
Biaya Operasional Kertajati Rp60 Miliar, Bandara Husein Sastranegara Bakal Dihidupkan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132773/bandara_kertajati-6GQ3_large.png
Dulu Sepi Bak Kuburan, Bandara Kertajati Mau Dikembangkan Jadi Bengkel Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/320/2981967/penumpang-pesawat-di-bandara-kertajati-naik-11-paling-banyak-ke-bali-3leJqQxFJq.jpg
Penumpang Pesawat di Bandara Kertajati Naik 11%, Paling Banyak ke Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/320/2937552/sandiaga-uno-siap-ramaikan-penerbangan-dari-bandara-kertajati-ecfnAAOeUP.jpg
Sandiaga Uno Siap Ramaikan Penerbangan dari Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/320/2927729/ri-ajak-uea-bantu-kembangkan-bandara-kertajati-cyS8ZLCIx1.JPG
RI Ajak UEA Bantu Kembangkan Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/320/2912408/begini-cara-masyarakat-pergi-ke-bandara-kertajati-HPTRn7NhjG.jpg
Begini Cara Masyarakat Pergi ke Bandara Kertajati
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement