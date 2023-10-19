Presiden Jokowi Bertemu Pangeran MBS di Riyadh, Ini yang Dibahas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman (MBS) di Istana Al Yamamah, Riyadh, Arab Saudi.

Kedatangan Jokowi di Istana Yamamah yang berada di Distrik Al Hada Barat Laut Riyadh Disambut pihak Kerajaan.

Jokowi langsung menggelar pertemuan bersama Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman.

Pertemuan Jokowi dengan MBS membahas sejumlah kesepakatan kerja sama bilateral.

Pertemuan bilateral ini jadi rangkaian Agenda KTT ASEAN-Gulf Cooperation Council yang berlangsung pada 20 Oktober 2023.

Pertemuan bilateral ini jugad diikuti para menteri kabinet Jokowi seperti Menteri BUMN sekaligus Ad Interim Menko Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menpora Dito Ariotedjo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan sejumlah pejabat dari Kedutaan Riyadh.

Dalam KTT ASEN-GCG, sejumlah isu akan dibahas mulai dari ekonomi, perdagangan hingga konflik Israel-Palestina.

(Dani Jumadil Akhir)