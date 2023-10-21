Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Percepatan Penghapusan Kemiskinan, Ganjar-Mahfud Lanjutkan Program Bansos

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |10:23 WIB
Percepatan Penghapusan Kemiskinan, Ganjar-Mahfud Lanjutkan Program Bansos
Visi Misi Ganjar-Mahfud MD (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki misi mempercepat Pembangunan manusia unggul, yang berkualitas, produktif dan berkepribadian Negara hadir untuk Perlindungan Sosial Adaptif.

Untuk mendukung misi tersebut, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyiapkan sejumlah visi.

Mengutip dari dokumen visi misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada, Sabtu (21/10/2023), mengatakan bahwa Negara hadir dan Perlindungan Sosial Adaptif untuk membangun ekonomi Indonesia yang unggul.

Untuk mencapai visi misi tersebut ada beberapa hal yang akan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD lakukan yaitu:

 BACA JUGA:

- Tingkat Kemiskinan 2,5% dan Kemiskinan Ekstrem 0%

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, adalah amanat konstitusi. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tersebut bertekad menjalankan amanat dengan target pengurangan kemiskinan yang jelas dan progresif. Percepatan penghapusan kemiskinan dilakukan dengan konvergensi program pusat dan daerah, serta optimalisasi dana non-APBN.

- PKH 15 Juta Keluarga Penerima Manfaat

PKH akan ditingkatkan dari 10 juta penerima menjadi 15 juta penerima, sebagai komitmennya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk terus membantu rakyat.

1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
