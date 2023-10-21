Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Komitmen Ganjar dan Mahfud Melanjutkan Pembangunan IKN Nusantara

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |09:19 WIB
Komitmen Ganjar dan Mahfud Melanjutkan Pembangunan IKN Nusantara
Visi Misi Ganjar-Mahfud MD (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN Nusantara secara bertahap. Hal ini dia sampaikan dalam visi misi Menuju Indonesia Unggul.

"Komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap hingga IKN menjadi titik keseimbangan baru keadilan pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik," isi Visi Misi Ganjar-Mahfud yang dikutip, Sabtu (21/10/2023).

Bersama Mahfud MD, Ganjar Pranowo siap meneruskan, memperbaiki, dan meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dari sesuatu yang sudah baik.

"Yang jelas kita ingin membangun Indonesia lebih cepat, dan kita ingin apa yang sudah dilakulan pemerintah saat ini, yang baik kita teruskan, yang kurang baik akan kita perbaiki dan yang tidak baik kita tinggalkan," ujar Ganjar usai pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU.

Halaman:
1 2
