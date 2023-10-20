Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Program Hilirsasi dan IKN Jadi Flagship Pasangan Ganjar-Mahfud

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |20:16 WIB
Program Hilirsasi dan IKN Jadi Flagship Pasangan Ganjar-Mahfud
Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Andi Widjajanto menyampaikan bahwa program strategis yang sudah dirancang Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai dari hilirisasi sumber daya alam (SDA) hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilanjutkan dan jadi flagship Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD.

Menurutnya, tidak hanya dilanjutkan, namun dilakukan percepatan sehingga bisa tercapai Indonesia Unggul. Seperti diketahui, pasangan pilpres 2024 itu memiliki visi menuju Indonesia Unggul dengan delapan Misi Gerak Cepat.

"Hampir semua delapan gerak cepat ini didiskusikan secara serius dengan menteri dan kepala lembaga yang terkait di dalam forum-forum akademik yang selama ini kami lakukan. Dari situ teman-teman bisa membaca bagaimana narasi yang kami lakukan selama ini dengan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo," kata Andi dalam konferensi pers di Media Center TPN, Jakarta, Jumat (20/10/2023).

Andi menjelaskan program hilirisasi menjadi andalan sebab ia yakin program hilirisasi harus dilakukan supaya nilai pertumbuhan ekspor Indonesia bisa menjadi signifikan.

Sementara pembangunan IKN juga tak kalah penting, selain jadi ibu kota baru, IKN nantinya menjadi hub-hub penting bagi konektivitas biru, konektivitas maritim, dan menjadi hub penting untuk memulai transisi energi.

Halaman:
1 2
