HOME FINANCE HOT ISSUE

Visi Misi Ganjar-Mahfud soal Ekonomi Hijau dan Biru

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |11:29 WIB
Visi Misi Ganjar-Mahfud soal Ekonomi Hijau dan Biru
Visi Misi Ganjar-Mahfud MD (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bacapres Ganjar Pranowo dan Bacawapres Mahfud MD telah menetapkan sejumlah misi guna mempercepat perwujudan lingkungan hidup berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru.

Pasangan Bacapres dan Bacawapres ini telah ditetapkan untuk Pemilu 2024 oleh sejumlah partai yaitu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) serta Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Mengutip dari dokumen yang berisi visi misi Ganjar dan Mahfud, Sabtu (21/10/2023), terdapat enam misi demi lingkungan hidup berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru yang akan diterapkan, antara lain:

1. Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Pemeliharaan hutan, pemangkasan polusi udara dari emisi kendaraan dan industri, pembatasan penggunaan plastik, serta transisi energi menuju net zero emission.

2. Harmoni Hutan untuk Keseimbangan

Moratorium deforestasi dan mempercepat reforestasi, reboisasi, restorasi, dan rehabilitasi. Meningkatkan konservasi kawasan hutan sebagai sumber pangan lokal, obat-obatan herbal, air, oksigen, fungsi klimatologis, dan layanan alam bagi kehidupan masyarakat di sekitar hutan.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS), danau, pengembangan kota hijau, industri hijau, dan gerakan kesadaran gaya hidup bebas sampah, serta penerapan regulasi ketat terhadap perusakan lingkungan.

