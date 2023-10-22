Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Pinjaman yang Masuk Slik OJK

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |04:50 WIB
Daftar Pinjaman yang Masuk Slik OJK
Daftar pinjaman yang masuk SLIK OJK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Terdapat beberapa macam pinjaman yang masuk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Apa saja macam-macam pinjaman itu? Yuk, simak artikelnya.

Diketahui, OJK memiliki sistem Slik yang melanjutkan tugas BI terkait informasi debitur.

Lebih lanjut, Sama halnya dengan BI Checking, SLIK juga memiliki riwayat debitur terkait dengan data pokok, kualitas kredit, beban bunga, cicilan pembayaran, hingga aset yang dijaminkan.

Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa macam pinjaman yang masuk Slik OJK, Sabtu (21/10/2023).

Kartu kredit

Kartu kredit adalah alat keuangan yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup banyak orang. Selain sebagai sarana pembayaran yang praktis, kartu kredit juga memiliki berbagai manfaat dan keunggulan yang dapat membuat penggunanya merasa nyaman dalam mengelola keuangan.

Kredit kendaraan bermotor (KKB)

Kredit Kendaraan bermotor (KKB) Adalah kredit konsumer yang diberikan kepada perorangan, untuk membiayai kepemilikan kendaraan roda dua atau roda empat (kecuali truk) baik kendaraan baru atau bekas.

Halaman:
1 2
