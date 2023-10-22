Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jalur Rel Sentolo-Wates Sudah Bisa Dilalui Kecepatan Normal Usai KA Argo Semeru Anjlok

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |17:18 WIB
Jalur Rel Sentolo-Wates Sudah Bisa Dilalui Kecepatan Normal Usai KA Argo Semeru Anjlok
Jalur rel Sentolo-Wates sudah kembali normal. (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan perjalanan kereta api (KA) jalur rel antara Stasiun Sentolo – Stasiun Wates sudah bisa dilalui dengan puncak kecepatan 80 km/jam. Hal itu setelah sebelumnya sempat terganggu imbas anjloknya KA Argo Semeru.

EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan, sebanyak kurang lebih 60 personel dikerahkan untuk memperbaiki jalur antara Stasiun Sentolo – Stasiun Wates dengan menggunakan alat perawatan jalan rel jenis MTT sebanyak 2 unit dan jenis PBR 1 unit.

 BACA JUGA:

Adapun material yang digunakan dalam proses perbaikan jalur tersebut yaitu 350 buah bantalan rel, 200 meter Potongan rel, dan 400 m3 batu kricak.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kerja samanya dalam menangani kejadian anjloknya KA Argo Semeru beberapa hari yang lalu, serta langkah-langkah normalisasi jalur sehingga dapat dilalui KA dengan normal kembali,” kata Agus dalam keterangan resminya, Minggu (22/10/2023).

“Terkait penyebab anjloknya KA 17 Argo Semeru, KAI telah berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Kementerian Perhubungan untuk menginvestigasi kejadian ini,” sambungnya.

 BACA JUGA:

Agus memastikan, pihaknya tetap fokus dan berkomitmen terhadap keselamatan dan pelayanan optimal kepada seluruh pelanggan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181321/bos_danantara_rosan_soal_utang_whoosh-kvh3_large.jpg
Bos Danantara: Belum Ada Kesepakatan dengan China soal Skema Pembayaran Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181284/presiden_prabowo-iCPO_large.jpg
Prabowo: Kereta Api Indonesia Tak Kalah dengan di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167371/kai-SrJv_large.jpg
Lebih Efisien, Digitalisasi Mudahkan Penumpang Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164187/kereta_api-e5Gn_large.jpg
Naik 8 Persen, KAI Raup Laba Rp1,18 Triliun pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163658/penumpang_kereta_api-5oe1_large.jpg
145 Ribu Tiket Kereta Api Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3163167/kereta_ap_logistik-BdK6_large.jpg
Jaga Ketahanan Pangan, Pengiriman Kontainer Reefer Capai 173 Ribu Ton
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement