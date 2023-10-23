Wih! Penumpang Kereta Cepat Whoosh Tembus 23.000

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melaporkan bahwa jumlah penumpang Kereta Cepat Whoosh yang dilayani pada akhir 21-22 Oktober 2023 sebanyak 23.439 penumpang.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa bahwa rata-rata okupansi mencapai 90% dari keseluruhan tempat duduk yang disediakan.

BACA JUGA:

Eva merincikan jumlah penumpang terdiri dari 11.330 penumpang di 21 Oktober 2023 dengan okupansi 90 persen dan 12.109 penumpang di 22 Oktober 2023 dengan okupansi 92 persen.

Ia mengatakan besarnya jumlah tersebut penumpang tersebut didasari beberapa faktor seperti, adanya peningkatan masyarakat yang ingin berlibur, pulang ke daerah asal, bekerja, maupun untuk kepentingan lainnya di akhir pekan.

BACA JUGA:

"KCIC pun berterima kasih kepada masyarakat yang telah memilih Kereta Cepat Whoosh untuk melakukan perjalanan Jakarta-Bandung pp di akhir pekan ini," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (23/10/2023).

Eva menjabarkan sebagian besar penumpang yang melakukan perjalanan dengan Whoosh di akhir pekan bertujuan untuk berlibur di Bandung atau berbelanja di Jakarta.