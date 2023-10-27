Okezone.com Raih Penghargaan Superbrands Indonesia Awards 2023

JAKARTA - Platform berita online besutan iNews Media Group, Okezone.com menyabet penghargaan bergengsi dalam kategori Trusted Online News pada malam puncak Superbrands Indonesia Awards 2023 di Hotel Sheraton, Jakarta, hari ini.

"Alhamdulillahirabbilalamin kita sangat bersyukur semua bahwa akhirnya iNews dan juga okezone mendapatkan penghargaan malam ini dari Superbrands," kata Direktur Sales & Marketing iNews Esmal Diansyah, Jumat (27/10/2023).

Penghargaan ini diraih tidak lepas dari strategi anyar yang merupakan arahan dari Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Selain itu, kerja keras dari semua tim juga mendorong hadirnya penghargaan bagi Okezone.com.

"Perubahan yang diarahkan oleh Bapak Hary Tanoesoedibjo semua media platform pemberitaan baik itu TV, kemudian juga portal, radio, dan sosial media, di konvergensikan menjadi satu Media Group yang dinamakan iNews Media Group dan akhirnya setelah pembaharuan itu dilakukan, strategi itu dilakukan, maka inilah salah satu hasil dari strategi tersebut," ucapnya.