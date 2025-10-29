Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Guna Usaha Indonesia Raih Penghargaan The Finance Award 2025 dengan Predikat Sangat Bagus

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |14:01 WIB
MNC Guna Usaha Indonesia Raih Penghargaan The Finance Award 2025 dengan Predikat Sangat Bagus
PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih The Finance Award 2025. (Foto: Okezone.com/MNC Guna)
JAKARTA - PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih The Finance Award 2025 dalam kategori  Perusahaan pembiayaan beraset 500 Miliar sampai 1 Triliun Rupiah,  dengan predikat “Sangat Bagus”.  MNC Leasing meraih total nilai 94,26 berdasarkan hasil penilaian Majalah The Finance, member of Infobank Media Group.

Penghargaan ini diberikan dalam ajang The Finance Executive Forum & Top 20 Financial Institution Awards 2025, yang digelar pertengahan Oktober lalu di Jakarta sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja lembaga keuangan yang konsisten tumbuh dan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional.

The Finance menilai bahwa sektor keuangan memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui pembiayaan pembangunan, penguatan inklusi keuangan, serta ketahanan sistem keuangan. Melalui penghargaan ini, The Finance memberikan apresiasi kepada bank, asuransi, multifinance, dan reasuransi yang mampu menjaga kinerja positif selama tiga tahun berturut-turut.

Acara The Finance Executive Forum 2025 juga akan menghadirkan Dr. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebagai keynote speaker dengan tema Arah Kebijakan Fiskal: Akselerasi Sektor Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Nasional.

 

