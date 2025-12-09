Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mantan Karyawan MNC Leasing Divonis 2 Tahun Penjara atas Penggelapan Tiga Ekskavator

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |16:32 WIB
Mantan Karyawan MNC Leasing Divonis 2 Tahun Penjara atas Penggelapan Tiga Ekskavator
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap mantan karyawan, Rico Nugrah Putra bin Marsuli. (Foto: Okezone.com/MNC Leasing)
A
A
A

JAKARTA – PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) menyampaikan putusan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap mantan karyawan, Rico Nugrah Putra bin Marsuli, yang telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 2293/Pid.B/2025/PN Sby, dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara, yang dibacakan pada 18 November 2025.

Kasus ini bermula dari temuan tim audit internal PT MNC Guna Usaha Indonesia yang menemukan adanya tindakan melanggar hukum oleh terpidana. Dalam proses penanganan akun debitur yang menunggak, debitur menyerahkan objek jaminan kepada perusahaan. Namun, terpidana kemudian mengeluarkan dan menjual objek jaminan tersebut kepada pihak lain tanpa otorisasi perusahaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal dan fakta persidangan, perusahaan memastikan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendalami potensi keterlibatan pihak lain. Hal tersebut ditegaskan oleh Fandy Gultom, S.H., C.L.A., selaku Kuasa Hukum PT MNC Guna Usaha Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Manajemen PT MNC Guna Usaha Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan meningkatkan pelayanan kepada seluruh debitur. “Kami berkomitmen menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memperkuat sistem pengawasan internal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180040//mnc_guna-APqi_large.jpg
MNC Guna Usaha Indonesia Raih Penghargaan The Finance Award 2025 dengan Predikat Sangat Bagus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172455//mnc_leasing-aU94_large.jpg
Pertegas Komitmen Sustainability, MNC Leasing Dukung Inovasi Industri Alat Berat Bersama GM Tractors
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171091//mnc_leasing-0ayx_large.jpg
MNC Leasing dan MNC Finance Gelar Talkshow KUPAS di IEE Series 2025 Bersama GM Tractor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/43/3164812//peserta_mnc_billiard_tournament_2025_terpukau_dengan_fasilitas_kelas_dunia_milik_pro_billiard_center-XG5r_large.jpg
Peserta MNC Billiard Tournament 2025 Terpukau Fasilitas Kelas Dunia Milik PBC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/43/3164780//mnc_billiard_tournamen_2025-hlEe_large.jpg
Pererat Silaturahmi, MNC Finance dan MNC Leasing Gelar MNC Billiard Tournament 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/43/3164749//hary_tanoesoedibjo_menyambut_gembira_digelarnya_mnc_billiard_tournament_2025-zH4t_large.jpeg
Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Sambut Gembira MNC Billiard Tournament 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement