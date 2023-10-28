PGN (PGAS) Raup Laba Bersih Rp3,1 Triliun pada Kuartal III-2023

JAKARTA - PT PGN Tbk (PGAS) mencatatkan laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan ke entitas induk sebesar USD198,5 juta atau setara Rp3,15 triliun (kurs Rp15.900 per USD pada kuartal III-2023.

Laba bersih ini turun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD310,5 juta.

BACA JUGA: Pesan Lo Kheng Hong Soal Investor Saham Bisa Sukses meski Lulusan SD

Pencapaian laba PGN pada kuartal III-2023 berasal dari pendapatan konsolidasi sebesar USD2,7 miliar dan laba operasi USD389,9 juta. Untuk nilai EBITDA yang diperoleh adalah sebesar USD814,6 juta.

“Di tengah situasi global terkini, kondisi ekonomi Indonesia bertahan dengan baik sehingga konsumsi gas bumi domestik tetap tinggi," kata Direktur Utama PGN Arief S Handoko dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Dia menambahkan, pemulihan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah pasca pandemi memberikan keyakinan berbagai sektor industri untuk meningkatkan produksinya.