Janji Ganjar Pranowo: Cari Orang Miskin dan Jamin Pendidikan Anak hingga Sarjana

JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengatakan peningkatan kualitas SDM menjadi modal utama dalam membangun Indonesia ke depannya. Terlebih untuk menyongsong cita-cita emas tahun 2045 mendatang.

Ganjar berjanji akan mencari langsung orang miskin dan akan menjamin akses pendidikannya bahkan hingga ke jenjang sarjana. Hal itu sebagai salah satu strategi untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia yang di ramalkan akan terjadi mulai tahun 2030 mendatang.

"Kita akan cari orang miskin, jadi pemerintah yang mencari, kita dampingi, kita sekolahkan, negara menjamin. Kalau satu keluarga miskin punya satu sarjana, masa depan akan terjamin oleh anak anak ini," kata Ganjar Pranowo saat menjadi pembicara pada acara Future Heroes 'Exceed & Excel Together', Sabtu (28/10/2023).

Menurutnya pendidikan menjadi faktor kunci untuk mendongkrak Global Innovation Index (GII). Berdasarkan laporan WIPO (World Intellectual Property Organization) dalam Indeks Inovasi Global 2022, Indonesia menempati peringkat ke-75 dari total 132 negara dunia dengan skor 27,9 poin.

"Setelah itu (akses pendidikan yang mudah, kita akan dorong global inovation index kita, makin hari akan semakin naik," kata Ganjar.