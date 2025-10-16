Dongkrak Ekonomi, RI-Swiss Perkuat Komoditas Ramah Lingkungan

JAKARTA - Indonesia terus memperkuat sistem komoditas berkelanjutan. Salah satunya dikembangkan melalui kolaborasi lintas lanskap yang melibatkan pemerintah, komunitas, dan sektor swasta.

Kolaborasi tersebut salah satunya dijalankan lewat Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI), hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Swiss, dengan dukungan teknis dari United Nations Development Programme (UNDP).

SLPI menjadi wadah untuk menjembatani kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal.

Melalui program ini, berbagai wilayah penghasil komoditas utama di Indonesia untuk menerapkan pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui SLPI, UNDP mendukung Pemerintah Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlanjutan,” ujar Paramita Mentari Kesuma, SLPI Officer Nature, Climate and Energy Unit, UNDP Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/10/2025).

Dia menambahkan bahwa upaya ini tidak hanya menekankan koordinasi lintas sektor, tetapi juga pentingnya konsistensi antara kebijakan dan praktik di lapangan.