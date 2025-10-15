Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Patriot Bond Laku Keras Tembus Rp50 Triliun, Ini Dampaknya ke Ekonomi RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |14:43 WIB
Patriot Bond Laku Keras Tembus Rp50 Triliun, Ini Dampaknya ke Ekonomi RI
Patriot Bond Laku Keras Tembus Rp50 Triliun, Ini Dampaknya ke Ekonomi RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Langkah pemerintah dalam beberapa bulan terakhir dinilai menunjukkan arah baru dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebab, Indonesia menunjukkan diri sebagai negara yang sedang menegakkan kedaulatan ekonomi melalui kebijakan yang terukur, selektif, dan berlandaskan moral kebangsaan.

Beberapa kebijakan seperti patriot bond, restrukturisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penguatan BUMN sebagai instrumen pembangunan nasional mencerminkan pola baru yang dapat disebut sebagai state-anchored capitalism, kapitalisme berporos pada negara.

"Model ini sesuai dengan konsep kita sendiri yang tercetus pada 1959, yang justru terbukti di Singapura pada 1971 dan China 1983, di mana modal swasta tetap aktif, namun arah dan loyalitasnya ditentukan oleh kepentingan nasional, bukan pasar global," kata Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan RI (1995–1998) AM Hendropriyono dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dia menambahkan, aksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menekankan pentingnya intervensi negara secara cerdas dalam menentukan arah fiskal dan nilai tukar, merupakan bukti penguatan arah baru ekonomi berdaulat.

Berbeda dengan paradigma liberal yang menyerahkan pasar pada mekanisme global, Purbaya menegaskan bahwa fiskal dan moneter harus menjadi instrumen kedaulatan nasional, bukan sekadar penjaga stabilitas harga, melainkan motor pemerataan dan industrialisasi.

"Dia berusaha membawa kembali keseimbangan antara pasar, negara, dan rakyat market, state, and society ke dalam sistem yang lebih adil dan berdaulat," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/08/320/2211015/pemerintah-batal-terbitkan-pandemic-bond-kenapa-SyhSuE6BgP.jpg
Pemerintah Batal terbitkan Pandemic Bond, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/08/20/2196173/terbitkan-3-seri-sbn-sri-mulyani-ini-usd-bond-terbesar-dalam-sejarah-indonesia-tyZeFrgZtD.jpg
Terbitkan 3 Seri SBN, Sri Mulyani: Ini USD Bond Terbesar dalam Sejarah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/08/20/2196166/terbitkan-global-bond-menkeu-diterbitkan-secara-online-dzRmsqCme4.jpg
Terbitkan Global Bond, Menkeu: Diterbitkan Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/08/20/2196116/pemerintah-mau-terbitkan-global-bond-usd4-3-miliar-gubernur-bi-bisa-tambah-cadangan-devisa-lIvrtGoLC8.jpg
Pemerintah Mau Terbitkan Global Bond USD4,3 Miliar, Gubernur BI: Bisa Tambah Cadangan Devisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/08/20/2195850/ri-negara-pertama-terbitkan-surat-utang-global-di-tengah-pandemi-covid-19-H28SXJKn68.jpeg
RI Negara Pertama Terbitkan Surat Utang Global di Tengah Pandemi Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/08/20/2195844/surat-utang-terbesar-sepanjang-sejarah-dengan-tenor-50-tahun-ini-penjelasan-sri-mulyani-wWoN0XjVpi.jpg
Surat Utang Terbesar Sepanjang Sejarah dengan Tenor 50 Tahun, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement