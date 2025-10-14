Istana Ungkap Patriot Bond Diburu Investor, Sudah Laku Rp50 Triliun Lebih

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan penawaran investor atas obligasi negara Patriot Bond sudah mencapai Rp50 triliun lebih.

Hal ini disampaikan Prasetyo usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslan dan Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

"Beliau (Presiden Prabowo) menerima laporan dari Menteri Investasi, Bapak Rosan, berkenaan dengan realisasi investasi kita, termasuk realisasi dari Patriot Bond kita," kata Prasetyo.

Realisasi tersebut sesuai dengan target Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

"Realisasinya sesuai dengan target, angkanya di atas 50 triliun," bebernya.

Adapun Patriot Bond adalah sebuah obligasi negara jangka panjang yang diterbitkan dengan mekanisme private placement.

Pemerintah menawarkan instrumen ini pada sekelompok kecil investor terpilih. Tujuannya adalah menggalang dana untuk membiayai pembangunan nasional, termasuk proyek waste to energy alias pengolahan sampah menjadi energi.

Prasetyo menyampaikan, di rapat yang sama, Kepala Negara juga menerima laporan mengenai proyek tersebut.