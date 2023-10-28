Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Miris Nasib Atlet saat Pensiun, Erick Thohir: Berinvestasi sebagai Jaminan di Hari Tua

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |18:38 WIB
Miris Nasib Atlet saat Pensiun, Erick Thohir: Berinvestasi sebagai Jaminan di Hari Tua
Menteri BUMN Erick Thohir Bicara soal berinvestasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus mendorong upaya untuk memastikan masa depan atlet terjamin di hari tuanya nanti. Hal ini dikarenakan Erick Thohir kerap kali melihat nasib memprihatinkan yang dialami beberapa atlet khususnya sepak bola ketika tak lagi berkiprah di dunia olahraga.

Seperti yang dialami Kurnia Meiga, Eks kiper Arema FC sekaligus kiper andalan Timnas Indonesia pada masanya yang saat ini luntang-lantung nasibnya pasca mengalami masalah pada matanya dan tak lagi berkarier sebagai pesepakbola.

Erick Thohir mengumumkan terbentuknya Yayasan Bakti Sepakbola Indonesia untuk membina mantan pemain timnas Indonesia yang membutuhkan bantuan. PSSI membentuk yayasan ini guna menjamin masa depan pesepakbola Indonesia yang selama ini nasibnya kerap dilupakan.

Yayasan Bakti Indonesia pun menjalin kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia. Dalam acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2023 yang diinisiasi Bursa Efek Indonesia diserahkan memorabilia jersey sepakbola berwarna merah sebagai simbol kerjasama Yayasan Bakti Sepakbola dan Bursa Efek Indonesia untuk mensejahterakan atlet.

Di momen tersebut, Erick berbagi kisah dimana dirinya bersama Yayasan Bakti Sepakbola Indonesia bertemu para pensiunan pesepakbola yang setelah menjadi pahlawan, membela Indonesia dan mengibarkan bendera merah putih malah tidak memiliki kepastian di hari tuanya.

Halaman:
1 2
